Указ утвердили: пожилых граждан в возрасте от 59 до 83 лет ожидает приятный сюрприз в августе Евгения КомароваВ российских регионах запускается новая программа, направленная на активное вовлечение пожилых людей в культурную и образовательную жизнь.
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