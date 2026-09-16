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Царьград

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Виктор Томенко завершил реконструкцию дороги в Алтайском крае

Виктор Томенко завершил реконструкцию дороги в Алтайском крае

В Алтайском крае завершена реконструкция дороги Алтайское - Ая - Бирюзовая Катунь. Губернатор Виктор Томенко сообщил об успешном окончании работ, начавшихся в 2022 году с инвестициями в 5,2 млрд рублей.

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