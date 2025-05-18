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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**Новая статья: Обзор Ryzen 9 9950X3D: как бы процессор для всего** В теории...

Новая статья: Обзор Ryzen 9 9950X3D: как бы процессор для всегоВ теории новый флагманский процессор AMD с 16 ядрами Zen 5 и 3D-кешем второго поколения должен быть идеальным решением и для тяжёлых рабочих задач, и для современных игр.

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