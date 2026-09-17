"Людоловы" силой затолкали в микроавтобус диакона УПЦ

www.globallookpress.com/Karl-Josef Hildenbrand/dpa На западе Украины сотрудники Волынского ТЦК похитили священника Украинской православной церкви (УПЦ).
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