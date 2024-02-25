Ежи вышли из спячки на фоне пришедшего в Петербург потепления

В Санкт-Петербурге после потепления ежи начали пробуждаться из зимней спячки. Недавно одного из них заметили на Новоизмайловском проспекте, и его фотографию опубликовали в сообществе «Московский район, Санкт-Петербург» во ВКонтакте.
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