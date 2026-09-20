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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лев Лещенко: «Динамо» должно быть в тройке по итогам чемпионата. По составу и игре они сейчас выглядят предпочтительнее всех – давно такого не было»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко заявил, что ждет от бело-голубых места в топ-3 турнирной таблицы РПЛ по итогам сезона.

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