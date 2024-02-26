Депутат Белик: НАТО пытается легализовать свое присутствие на Украине

Дмитрий Белик, депутат Государственной думы России, прокомментировал заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что группа стран Североатлантического альянса (НАТО) хочет направить своих военных на Украину.
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