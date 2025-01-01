Телеведущая Люси Пылаева отметила, что прошедший год был не то, чтобы идеальным. Она пожелала, чтобы Новый 2025 год выдался в разы лучше, и чтобы все мечты и желания, зародившиеся в нем, были непременно воплощены! Причем, за короткий срок.