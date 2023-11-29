25 ноября на базе учебно-производственной мастерской колледжа (корпус 2) прошла профессиональная суббота, где учащихся девятых классов учреждений ОСО познакомили со специальностями по которым ведется подготовка в колледже![xfgiven_telegramm][/xfgiven_telegramm] .
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