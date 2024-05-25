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Денис Захаров: «Будем играть в полную силу в серии за бронзу»

«Зенит» Захарова сойдется с краснодарцами в противостоянии за 3-е место Единой лиги ВТБ. – У вас был небольшой перерыв после полуфинальной серии, эмоции в команде уже улеглись? Удалось ли вам восстановиться ментально и физически? – Конечно, мы расстроены из-за того, что не сыграем в финале, но мы все профессионалы, будем играть в полную силу в серии за бронзу.

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