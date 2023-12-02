В Чувашии полицейские провели для школьников Новочебоксарска мастер класс по изготовлению световозвращающих элементов

Встречу с учениками 2 класса МБОУ «СОШ-13» города Новочебоксарска их наставник из отделения ГИБДД старший госинспектор Станислав Саптеев превратил в увлекательный мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов, продемонстрировав возможные варианты их исполнения.