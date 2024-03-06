Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 819 подписчиков

Будущее ПВО за беспилотниками, или почему в России придётся довести до ума "Гелиос-РЛД"

Будущее ПВО за беспилотниками, или почему в России придётся довести до ума "Гелиос-РЛД"

Уже в этом году ожидается первый полёт новейшего беспилотника под названием "Гелиос-РЛД", задачей которого является радиолокационный дозор.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх