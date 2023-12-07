На Украине готовится крупная операция – Польский аналитик

В Польше сообщили, что русские и украинские войска могут готовить крупные операции на фронте.Военный аналитик Конрад Музыка уверяет, что в ближайшее время и Россия, и Украина могут начать крупную наступательную операцию.
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