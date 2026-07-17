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Татар-информ

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После такого редко довозят до больницы: в РКБ спасли казанца после страшного ДТП

После такого редко довозят до больницы: в РКБ спасли казанца после страшного ДТП

Поездка на природу за рулем мотоцикла могла оказаться последней для 27-летнего казанца. Страшная авария на глазах у возлюбленной не унесла его жизнь только по воле случая и благодаря профессионализму врачей РКБ Татарстана, которые буквально вытащили его с того света.

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