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США втрое увеличили закупку урана из России. Неприглядный факт вскрыт

США втрое увеличили закупку урана из России. Неприглядный факт вскрыт

Раскрыты детали экономического сотрудничества Москвы и Вашингтона. Возникает ряд вопросов. И не только о том, почему США вдруг увеличили импорт, но и о том, почему русские не просто продолжает, но и наращивает сотрудничество.

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Комментарии
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Рамиль Кавеев
узбагойтезь насаживают на крючок потом подсекут
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14 час.
life style
Insh&#39;Allah
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13 час.

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