США втрое увеличили закупку урана из России. Неприглядный факт вскрыт

Раскрыты детали экономического сотрудничества Москвы и Вашингтона. Возникает ряд вопросов. И не только о том, почему США вдруг увеличили импорт, но и о том, почему русские не просто продолжает, но и наращивает сотрудничество.
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