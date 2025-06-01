О границах на Украине

© Официальный канал Государственного пограничного комитета РБ / t.me/gpkgovby Постоянно идущий в современном российском обществе спор о том, какая граница нужна России на Украине (некоторые даже хотели бы, чтобы у России оставалась граница с Украиной) давно разрешён историей.