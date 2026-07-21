Новости Тамбова
MainНовостиЗнакомства для се...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Тамбова

146 подписчиков

На автозаправках Тамбова работают серебряные волонтёры

На автозаправках Тамбова работают серебряные волонтёры

В Тамбове активно развивается движение серебряных волонтёров - добровольцев в возрасте 55+. Это люди с богатым жизненным опытом, которые не привыкли оставаться в стороне и готовы делать жизнь города лучше.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии