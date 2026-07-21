На автозаправках Тамбова работают серебряные волонтёры

В Тамбове активно развивается движение серебряных волонтёров - добровольцев в возрасте 55+. Это люди с богатым жизненным опытом, которые не привыкли оставаться в стороне и готовы делать жизнь города лучше.
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