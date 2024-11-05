Трамп заявил о массовых фальсификациях на участках в Пенсильвании

REUTERS/Andrew Kelly Кандидат в президенты США от Республиканской партии и экс-глава Белого дома Дональд Трамп утверждает, что в процессе голосования в городе Филадельфия штата Пенсильвания допущены массовые фальсификации.
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