В Ростовской области сообщили об уничтожении 12 беспилотников

В течение прошедшей ночи над Ростовской областью средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ликвидировали 12 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает 21 января врио губернатора Юрий Слюсарь.
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