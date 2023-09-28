Обозреватель Экс заявил, боевики ВСУи мастерят кустарным способом БМП-1ЛБ, которые медленно ездят

Военный обозреватель Forbes Дэвид Экс поведал о том, что нехватка в украинской армии боевых машин пехоты, привела к появлению БМП-1ЛБ, которые они сооружают сами, она медленно перемещается и вооружена одним пулеметом.
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