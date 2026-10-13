Лефортово
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Лефортово

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В среду на Волочаевской можно задать вопрос главе управы

Глава управы района Азамат Царикаев 14 октября проведет обход территории на Волочаевской улице. В нем примут участие также руководители ГБУ «Жилищник района Лефортово».

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