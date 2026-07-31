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Примечания

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В Крыму готовят комплексный план для стабилизации электроснабжения

В Крыму готовят комплексный план для стабилизации электроснабжения

В Крыму намечают масштабные шаги по укреплению надежности энергоснабжения. Минэнерго и Минстрой России формируют комплекс мер, призванных не только оперативно устранять сбои, но и системно снижать риски перебоев.

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