Роналду забил ножницами в падении в ворота Польши. У него 2+1 в матче Лиги наций

Форвард сборной Португалии на 87-й минуте забил 5-й гол своей команды, пробив ножницами в падении. В этом матче Лиги наций 39-летний португалец дважды забил (первый гол – с пенальти) и отдал голевой пас Педру Нету на 83-й минуте.