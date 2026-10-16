Исследователи из Университета Фессалии в Греции оспаривают мнение о пользе вина для сердца. Они считают, что здоровье улучшается благодаря средиземноморскому образу жизни, а не самому вину.
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