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Аргументы недели

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Вашингтон и Тайвань укрепляют оборонные связи

Вашингтон и Тайвань укрепляют оборонные связи

"Тайвань всë более открыто и публично рассказывает о тесном военном сотрудничестве с США, включая ранее не разглашавшиеся американские программы обучения и обмены, передавая Китаю сигнал о том, что двусторонние оборонные связи остаются прочными.

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