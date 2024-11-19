В Нижегородской области началось серийное производство мобильных убежищ "КУБ-М"

В Дзержинске Нижегородской области приступили к серийному производству мобильных убежищ "типа "КУБ-М", которые можно использовать для защиты людей от различных угроз, включая световое излучение ядерного взрыва.
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