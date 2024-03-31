Гроза неизбежна: эксперты уверены, что удары по Украине — это пролог чего-то большего Алиса БронскаяВ течение последних девяти дней российская армия активно наносит серьезные удары по украинской военно-экономической инфраструктуре, приводя её к полному коллапсу.