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Гроза неизбежна: эксперты уверены, что удары по Украине — это пролог чего-то большего

Гроза неизбежна: эксперты уверены, что удары по Украине — это пролог чего-то большего

Гроза неизбежна: эксперты уверены, что удары по Украине — это пролог чего-то большего Алиса БронскаяВ течение последних девяти дней российская армия активно наносит серьезные удары по украинской военно-экономической инфраструктуре, приводя её к полному коллапсу.

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