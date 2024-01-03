Песков: сообщения о якобы сенсационном заявлении Путина являются фейком

РИАМО - 3 янв. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков завил, что публикации в Сети о якобы сенсационном заявлении президента РФ Владимира Путина, которое планируется в ближайшее время, не соответствуют действительности.
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