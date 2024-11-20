Синоптик Колесов: в ближайшие часы циклон Quiteria принесет в Петербург мокрый снег

Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду Циклон Quiteria подходит к Петербургу. Осадки виде мокрого снега с дождем на атмосферном фронте уже вблизи Гатчины и в ближайшие пару часов дойдут до Северной столице.
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