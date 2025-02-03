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Жители Вохмы требуют от местных властей принять срочные меры по уборке улиц

Жители Вохмы требуют от местных властей принять срочные меры по уборке улиц Жители Вохмы выразили недовольство по поводу плохой уборки снега на улицах Луговой, Строителей и Мальцева.

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