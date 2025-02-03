Жители Вохмы требуют от местных властей принять срочные меры по уборке улиц Жители Вохмы выразили недовольство по поводу плохой уборки снега на улицах Луговой, Строителей и Мальцева.
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Жители Вохмы требуют от местных властей принять срочные меры по уборке улиц Жители Вохмы выразили недовольство по поводу плохой уборки снега на улицах Луговой, Строителей и Мальцева.