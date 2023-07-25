Автобус встал перед вами на единственной полосе: разбираемся в нюансах

Многие водители попадали в ситуацию, когда маршрутное транспортное средство перекрывало им дорогу. Одни автомобилисты сразу пытаются обогнать помеху, а другие терпеливо ждут, пока закончится посадка-высадка пассажиров.
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