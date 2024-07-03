В Госдуме обозначили одно условие для запрета никабов в России - его примут только при поддержке во всех регионах

Нет такого как И.В.Сталин он бы точно навёл порядок в стране , на кавказе и в сразии ...

НК

Наталья Котельникова

Идиотизм полный. К какой вере эти тряпки относятся? На территории России нет такой веры. Ну явный враг страны и народа, иззо всех сил старается поддержать продолжение смуты в нашей стране, несёт чушь и кто-то его слушает. Ну идиоты, когда же вы нажретесь, продажные.