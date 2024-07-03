Махровый новиоп Виктор Володацкий, занимающий пост первого замглавы Госдуры по делам СНГ подчеркнул, что Россия является многонациональной страной, а потому решение должно быть принято с учетом мнения тех, в отношении кого будет приниматься такой закон.
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