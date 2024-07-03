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В Госдуме обозначили одно условие для запрета никабов в России - его примут только при поддержке во всех регионах

В Госдуме обозначили одно условие для запрета никабов в России - его примут только при поддержке во всех регионах

Махровый новиоп Виктор Володацкий, занимающий пост первого замглавы Госдуры по делам СНГ подчеркнул, что Россия является многонациональной страной, а потому решение должно быть принято с учетом мнения тех, в отношении кого будет приниматься такой закон.

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Комментарии
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Алексей Коржов
Нет такого как И.В.Сталин он бы точно навёл порядок в стране , на кавказе и в сразии ...
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2 час.
Поля Русс
это точно...Володацкий....И ТАКИЕ &quot;МУДРЕЦЫ&quot; ЗАПОЛОНИЛИ НАШУ ВЛАСТЬ...БЕЗУМИЕ....
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2 час.
НК
Наталья Котельникова
Идиотизм полный. К какой вере эти тряпки относятся? На территории России нет такой веры. Ну явный враг страны и народа, иззо всех сил старается поддержать продолжение смуты в нашей стране, несёт чушь и кто-то его слушает. Ну идиоты, когда же вы нажретесь, продажные.
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45 мин.

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