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«Образовался дисбаланс»: как решение РФ повлияло на рост цен на бензин в Армении

«Образовался дисбаланс»: как решение РФ повлияло на рост цен на бензин в Армении

В Армении выросли цен на бензин после того, как Россия ввела запрет на экспорт нефтепродуктов. Об этом изданию EADaily рассказал эксперт по управлению, основатель-координатор стратегической программы «Страна армянская» Арутюн Месропян.

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