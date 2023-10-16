«Образовался дисбаланс»: как решение РФ повлияло на рост цен на бензин в Армении

В Армении выросли цен на бензин после того, как Россия ввела запрет на экспорт нефтепродуктов. Об этом изданию EADaily рассказал эксперт по управлению, основатель-координатор стратегической программы «Страна армянская» Арутюн Месропян.
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