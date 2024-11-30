Министр Котяков не отвечает за рождаемость. Ему поручено обеспечивать страну трудовыми ресурсами, что он и пытается делать

Yuri Plasta

Есть с 1992 года программа в России по переселению пенсионеров Крайнего Севера . Так вот этот министр кинул стариков- пенсионеров , создавших Мощь Советской , теперь Российской экономики, это нефти -газ , леспромхозы, добыча золота и алмазов , уголь и прочее . Люди прожили всю молодость на Крайнем севере , были лишены цивилизации и уюта . теперь этот министр запретил , против Закона выдавать сертификаты на переселение пенсионеров. Люди не жили в достатке и он решил, пусть и помрут в не уюте. Судить и садить.