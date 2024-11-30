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Министр Котяков не отвечает за рождаемость. Ему поручено обеспечивать страну трудовыми ресурсами, что он и пытается делать

Министр Котяков не отвечает за рождаемость. Ему поручено обеспечивать страну трудовыми ресурсами, что он и пытается делать

Фото: Russian State Duma/Globallookpress "Жесть в Госдуме. Министр потел и пах свежим пловом". Кто завозит мигрантов пачками?" Председатель Госдумы Володин раскритиковал главу Минтруда за решение всех проблем с помощью мигрантов.

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Комментарии
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Yuri Plasta
Есть  с   1992 года  программа  в  России  по  переселению  пенсионеров  Крайнего Севера  .  Так  вот  этот  министр  кинул  стариков- пенсионеров ,  создавших  Мощь  Советской ,  теперь  Российской  экономики,  это  нефти -газ  ,  леспромхозы,  добыча  золота  и  алмазов  ,  уголь  и  прочее .  Люди  прожили  всю  молодость на  Крайнем  севере ,  были  лишены  цивилизации и  уюта .  теперь  этот  министр запретил  ,  против  Закона  выдавать  сертификаты  на  переселение  пенсионеров.  Люди  не  жили  в достатке и  он  решил,  пусть  и  помрут  в не уюте.  Судить  и  садить.
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4 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Идиот этот Костиков, по другому и не скажешь!
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1 час.
Ина Куликова
У Котякова кишлачники не говорящие на русском будут работать врачами, учителями и воспитателями? С его детей или внуков начинать надо, заодно и его пусть полечат.
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1 час.

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