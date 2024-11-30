Фото: Russian State Duma/Globallookpress "Жесть в Госдуме. Министр потел и пах свежим пловом". Кто завозит мигрантов пачками?" Председатель Госдумы Володин раскритиковал главу Минтруда за решение всех проблем с помощью мигрантов.
Министр Котяков не отвечает за рождаемость. Ему поручено обеспечивать страну трудовыми ресурсами, что он и пытается делать
Комментарии
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Yuri Plasta
Есть с 1992 года программа в России по переселению пенсионеров Крайнего Севера . Так вот этот министр кинул стариков- пенсионеров , создавших Мощь Советской , теперь Российской экономики, это нефти -газ , леспромхозы, добыча золота и алмазов , уголь и прочее . Люди прожили всю молодость на Крайнем севере , были лишены цивилизации и уюта . теперь этот министр запретил , против Закона выдавать сертификаты на переселение пенсионеров. Люди не жили в достатке и он решил, пусть и помрут в не уюте. Судить и садить.
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4 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Идиот этот Костиков, по другому и не скажешь!
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1 час.
Ина Куликова
У Котякова кишлачники не говорящие на русском будут работать врачами, учителями и воспитателями? С его детей или внуков начинать надо, заодно и его пусть полечат.
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1 час.
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