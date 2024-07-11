В Бурятии мертвая лошадь залетела на крышу авто после аварии

Трагическая авария произошла на федеральной трассе "Байкал" недалеко от села Харашибирь. 35-летняя женщина за рулем Toyota Vios попыталась объехать стоявших на дороге лошадей, но вместо этого выехала на встречную полосу и сбила лошадь.
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