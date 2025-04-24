В Бурятии запретили продажу любых курительных смесей несовершеннолетним

В Бурятии законодательно запретили продажу курительных смесей несовершеннолетним. Как считают власти, дети не должны иметь возможность покупать «никакие курительные смеси, никакие продукты, которые возможно курить».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии