Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 631 подписчик

"Дом рассыпается на части!". В Ростове-на-Дону обрушился балкон в многоквартирном доме на проспекте Шолохова

"Дом рассыпается на части!". В Ростове-на-Дону обрушился балкон в многоквартирном доме на проспекте Шолохова

Куски бетона попали на нижний этаж, остальные камни упали на пешеходный тротуар.Серьёзное происшествие случилось в донской столице на проспекте Шолохова в многоквартирном доме № 264, когда рухнул балкон, едва не задев прохожих.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх