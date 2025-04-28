Эксперты предупредили о рекордном росте мировых военных расходов в 2024 году

Они увеличились на 9,4% и достигли 2,7 триллиона долларов. Это максимальное увеличение в годовом исчислении со времён окончания холодной войны, сообщили в стокгольмском международном институте исследования проблем мира.
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