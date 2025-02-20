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Царьград

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Израильские удары в Газе уничтожили более 500 учебных заведений

Израильские удары в Газе уничтожили более 500 учебных заведений

В секторе Газа израильские удары разрушили свыше 500 учебных заведений, лишив тысячи палестинцев возможности учиться.

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