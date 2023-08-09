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Полковник Макгрегор: мирные переговоры по Украине будут поражением США

Полковник Макгрегор: мирные переговоры по Украине будут поражением США

Соединенные Штаты не могут допустить мирных переговоров по Украине, так как это фактически будет признанием США собственного поражения, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор 8 августа на YouTube-канале Judging Freedom.

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