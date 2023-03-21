Саудовская Аравия значительно сократила вложения в госдолг США и решила развивать собственную военную промышленность

Стало известно о значительном сокращении Саудовской Аравией своих вложений в американский госдолг. К настоящему моменту цифры остаются довольно высокими – около 110-111 млрд долларов, но это антирекорд последних 7 лет.
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