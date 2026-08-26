3х комнатная квартира 65кв.м улица Раздольная в Пролетарском районе в Донецке - 4 700 000 руб

Продаётся уютная 3-комнатная квартира в Пролетарском районе, рядом с гастрономом «Савельевский» Квартира с ремонтом, тёплая, не угловая — это обеспечивает дополнительный комфорт и хорошее естественное освещение.
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