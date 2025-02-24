Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) 11 ларьков сгорело на конечной трамваев в Енакиево. Первый павильон вспыхнул ранним утром, потом огонь перекинулся на соседние.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) 11 ларьков сгорело на конечной трамваев в Енакиево. Первый павильон вспыхнул ранним утром, потом огонь перекинулся на соседние.
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