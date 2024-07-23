Массовая драка чуть не привела к беспорядкам на улицах Кореновска

Массовая драка чуть не привела к беспорядкам на улицах КореновскаСделанное замечание из-за громкой музыки привело к массовой драке в Кореновске между местными жителями и представителями курдской национальности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии