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Массовая драка чуть не привела к беспорядкам на улицах Кореновска

Массовая драка чуть не привела к беспорядкам на улицах Кореновска

Массовая драка чуть не привела к беспорядкам на улицах КореновскаСделанное замечание из-за громкой музыки привело к массовой драке в Кореновске между местными жителями и представителями курдской национальности.

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