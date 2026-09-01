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Спорт Уик-Энд

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«Локомотив» не побеждает уже в девяти играх подряд – в Кубке поправить дела не удалось. Даже в матче с другим неудачником сезона

«Локомотив» не побеждает уже в девяти играх подряд – в Кубке поправить дела не удалось. Даже в матче с другим неудачником сезона

Если не везет, то это надолго и во всем. «Локомотив» провально начал нынешний чемпионат России – с тремя очками после шести игр он занимает место в опасной зоне.

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