Кузьмин уронил Адебайо в нокаут в конце шестого раунда

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Второй бой основного карда гала-шоу "Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия" 13 декабря в Москве – нигерийский боксер Соломон Адебайо и двукратный чемпион России по боксу Сергей Кузьмин.
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