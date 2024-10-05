Полвека вместе 👰 🤵 "Золотую" свадьбу отмечают супруги Гаврины Любовь Александровна и Василий Фёдорович День сегодня необычный — Во сто крат других добрей.
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Полвека вместе 👰 🤵 "Золотую" свадьбу отмечают супруги Гаврины Любовь Александровна и Василий Фёдорович День сегодня необычный — Во сто крат других добрей.