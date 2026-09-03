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Татар-информ

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АКРА подтвердило кредитный рейтинг ВТБ на уровне AAA(RU)

АКРА подтвердило кредитный рейтинг ВТБ на уровне AAA(RU)

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ВТБ на уровне AAA(RU) по национальной шкале.

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