В Артеме Приморского края полицейские и общественники проводят акцию «Нет экстремизму!»

В Приморском крае на территории Артемовского городского округа проходит акция «Нет экстремизму!», направленная на формирование у молодежи нетерпимости к экстремистской идеологии, негативного отношения к радикальным объединениям и движениям, укрепление межэтнического и межконфессионального согласия.
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