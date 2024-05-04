Театр абсурда
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Театр абсурда

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На Украине приказано считать часть тяжелых диагнозов годными к фронту

На Украине приказано считать часть тяжелых диагнозов годными к фронту

  Мобилизация — это всегда испытание для общества, в какой бы стране её ни объявили. А если речь идёт о мобилизации на самопровозглашённой Украине, то понятие приобретает клинические формы.

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